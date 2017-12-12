زلزال ثانٍ بأقل من 24 ساعة يضرب إيران

متابعات قالت قناة العربية عبر موقعها اليوم أن زلزالا قوته 6.2 درجة ضرب شرق إيران بالقرب من مدينة كرمان اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي وذلك بعد ساعات من تعرض المنطقة لهزة بقوة 5.9 درجة، حسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.…

متابعات

قالت قناة العربية عبر موقعها اليوم أن زلزالا قوته 6.2 درجة ضرب شرق إيران بالقرب من مدينة كرمان اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي وذلك بعد ساعات من تعرض المنطقة لهزة بقوة 5.9 درجة، حسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وكان الزلزال الأحدث على عمق 10 كيلومترات فقط وهو عمق ضحل من شأنه أن يضاعف تأثير الهزة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي إن مركز الزلزال على بعد 64 كيلومترا شمالي كرمان.

والثلاثاء، أصيب 18 شخصا بجروح إثر زلزال عنيف هز جنوب شرق إيران وتسبب باضرار مادية قليلة، حسب السلطات الإيرانية.

وحسب مركز الأرصاد بجامعة طهران فإن الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجات، وقع في الساعة 12:13 بالتوقيت المحلي (08:43 بتوقيت غرينتش) في محافظة كرمان التي كانت شهدت في الأول من كانون الاول/ديسمبر زلزالا بقوة 6 درجات لم يوقع أي ضحايا.

وقالت وكالة “ايرنا” الرسمية الإيرانية إن 18 شخصا أصيبوا بجروح في الزلزال الذي دمر منازل قديمة في بعض القرى.

وحدد مركز الزلزال في بلدة #هيجداك على بعد 50 كلم شمال كرمان (800 كلم جنوب شرق طهران).

وتلت الزلزال تسع هزات ارتدادية خلال 70 دقيقة تراوحت قوتها بين 2.8 و4.2 درجات، بحسب جامعة طهران.

وتقع إيران على صدع زلزالي ما يعرضها لهزات متكررة، وتأتي الهزة الثلاثاء غداة هزة بلغت قوتها ست درجات ضربت محافظة كرمنشاه في غرب البلاد عند الحدود مع العراق.

وقُتل أكثر من 620 شخصا وأصيب مئات آخرون بجروح في زلزال عنيف بقوة 7.3 درجات ضرب في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 المنطقة الجبلية الحدودية بين العراق وإيران، بحسب آخر حصيلة أوردتها وكالة “تسنيم” الإخبارية.

ويعود آخر زلزال كبير إلى كانون الأول/ديسمبر 2003 في بم، في محافظة كرمان، حين قتل 3100 شخص على الأقل ودمرت المدينة بالكامل تقريبا.

وفي حزيران/يونيو 1990، تسبب زلزال بقوة 7.4 درجات قرب بحر قزوين (شمال ايران) بمقتل 40 ألف شخص وإصابة أكثر من 300 ألف بجروح وتشريد 500 ألف آخرين.

وفي نيسان/أبريل 2013، شهدت إيران زلزالين بلغت قوتهما 6.4 ثم 7.7 درجات، في أقوى هزة أرضية تضرب البلاد منذ العام 1957، ما أسفر عن مقتل نحو 40 شخصا في إيران وباكستان المجاورة.

