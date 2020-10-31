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زلزال تركيا يسفر عن انهيار 26 مبنى في إزمير على الأقل

الزلزال بقوة 6.6 درجات
المال - خاص 8:30 م, السبت, 31 أكتوبر 20 8:30 م, السبت, 31 أكتوبر 20

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ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة ولاية إزمير غربي تركيا ، ما أسفر عن انهيار 26 مبني على الأقل، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في بيان لها، إن الزلزال مركزه بحر إيجة، وقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

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في غضون ذلك، أعلن رئيس بلدية إزمير تلقى بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال.

وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن المعلومات الواردة إليه تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا، وقد تم بدء أعمال البحث والإنقاذ في أحد تلك المباني.

فيما أكد وزير النقل التركي على عدم وجود مشاكل في المواصلات والاتصالات بإزمير جراء الزلزال.

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من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وباشرنا العمل مع كافة المؤسسات والوزارات المعنية”.

وأضاف: “نحمد الله على سلامة جميع مواطنينا المتضررين من زلزال إزمير”.

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بقلم المال - خاص

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