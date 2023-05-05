زلزال بقوة 6.3 درجة يهز منطقة إيشيكاوا اليابانية

هز زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة إيشيكاوا غرب اليابان اليوم الجمعة، دون أن تصدر السلطات تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي)، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إن الحكومة شكلت لجنة لتدابير مواجهة الكوارث تابعة لمركز إدارة الأزمات للتعامل مع تبعات الزلزال.

وأوضح ماتسونو: “نتحقق من الأضرار التي لحقت بالمباني والأشخاص بعد الزلزال الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا”.

وقال ماتسونو إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أوضاع غير طبيعية في محطة شيكا للطاقة النووية الواقعة في إيشيكاوا وكذلك في محطة كاشيوازاكي-كاريوا في مقاطعة نيجاتا المجاورة.