زلزال الهبوط الأمريكي يُفقد البورصة المصرية 8.8 مليار جنيه

توقعات باستمرار الأداء السلبي.. والتراجع بحد أقصى إلى مستويات 14468 و14277 نقطة

انخفاض التداولات 1.4 مليار جنيه.. وأورسكوم للاتصالات والإعلام أنشط الشركات المقيدة

الأجانب يستغلون تراجع تقييم الأصول ويسجلون صافي شراء 4.6 مليار جنيه



كتب: مصطفى طلعت

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، متاثرة بهبوط الأسهم العالمية بقيادة السوق الأمريكي نتيجة التكهنات برفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

وكشف تقرير صادر عن إدارة البورصة المصرية حصلت “المال” على نسخة منه، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 1%، ما قيمته 8.8 مليار جنيه، ليغلق عند 852.5 مليار جنيه، بجلسة أمس الخميس، مقابل 861.3 مليار استهل بها الأسبوع.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسة 1.11% إلى 14921 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 2.58% مسجلاً مستوى 848 نقطة، وامتد الهبوط إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بحوالي 1.53% ليغلق عند 2026 نقطة.

وجاءت موجة الهبوط التي اجتاحت الأسهم المصرية في إطار التراجع الذي شهده مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي، الذي هبط بأكثر من ألفي نقطة خلال أسبوع، وما تبعه من انخفاضات جماعية في غالبية بورصات العالم.

وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت أن أجور الموظفين ستشهد نمواً أكبر من المتوقع خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سترتفع معدلات التضخم في البلاد مع نمو معدلات الإنفاق، الأمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) القيام برفع أسعار الفائدة، ما يجعل الاستثمار في الأسهم أكثر خطوة وأقل ربحية.

وبعودة إلى البورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالي، يلاحظ تراجع قيم التداولات بما يعادل 1.4 مليار جنيه لتسجل 7.4 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار جنيه الأسبوع السابق، وتصدر قطاع الخدمات المالية قائمة أنشط القطاعات من حيث كمية التداول، عبر بيع وشراء 265.7 مليون ورقة مالية، وتزيل القائمة قطاع الكيماويات بأحجام تداول قدرها 12.4 مليون ورقة.

وعلى صعيد بورصة النيل، فسجلت تداولات بقيمة 6 ملايين جنيه وكمية تداول 4.9 مليون ورقة مالية، وتصدرت شركة الدولية للصناعات الطبية “إيكمي” من خلال بيع وشراء 1.4 مليون ورقة مالية، بينما جاء في المركز الأخير شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري.

واحتلت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام قائمة أنشط 10 شركات مقيدة من حيث كمية التداول في سوق داخل المقصورة، من خلال بيع وشراء 175.6 مليون ورقة مالية، واحتلت شركة طلعت مصطفى القابضة المركز العاشر بأحجام تداول بلغت 17.3 مليون ورقة مالية.

واستحوذت الأسهم على 70.05% والسندات 29.95 % من اجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، وسجلت تعاملات المصريين 64.79 %، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 27.36% والعرب على 7.85%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 753.96 مليون جنيه، والعرب 97.4 مليون جنيه، خلال الأسبوع الماضي، بينما حقق الاجانب غير العرب صافي شراء قدره 4.6 مليار جنيه، والعرب بقيمة 98.96 مليون جنيه، منذ بداية العام.

وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الجذور” لتداول الأوراق المالية أن المؤشر الرئيسي للسوق تراجع 167 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع، لتتحول النظرة إلى السوق لسلبية خاصة مع اختراق لمستويات 15150 ثم 15076 نقطة.

وأضاف: “اختراق السوق مستوى 14468 نقطة يدفعها نحو مستهدفات هبوطية أخرى، لاختبار الدعم التالى عند 14277 نقطة، فى حين أصبح أقرب مقاومة 15070 ثم 15300 نقطة”.

من ناحية أخرى، أوضح “غريب” أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة قد انخفض 22 نقطة، وتحولت النظرة للمؤشر إلى حيادية، وأصبح أقرب دعم عند 828 نقطة، فى حين يعد مستوى 857 نقطة أقرب مقاومة.

