زكي هاشم مستشارًا للبنوك الفائزة بطرح سندات اليورو

مصطفى طلعتأعلن مكتب زكي هاشم وشركاه عن توليه الاستشارات المحلية القانونية للتحالف البنكي الفائز بإدارة وترويج طرح السندات المصرية المقوَّمة باليورو في الأسواق الدولية.وأكد "زكي هاشم"، في بيان مقتتضب وصل لـ"المال"، أن مكتب "لينكلاتر إل بي إل" يتولى دور المحامي الدولي لمجموعة الب

مصطفى طلعت





أعلن مكتب زكي هاشم وشركاه عن توليه الاستشارات المحلية القانونية للتحالف البنكي الفائز بإدارة وترويج طرح السندات المصرية المقوَّمة باليورو في الأسواق الدولية.

وأكد “زكي هاشم”، في بيان مقتتضب وصل لـ”المال”، أن مكتب “لينكلاتر إل بي إل” يتولى دور المحامي الدولي لمجموعة البنوك في الطرح المزمع تنفيذه في وقت قريب.

ويتولى إدارة الطرح تحالف مكون من 4 بنوك عالمية هي دويتش بنك وبنك بي إن بي باريبيا وبنك الإسكندرية “سان باولو” وبنك ستاندارد شارترد.

وتستعين الحكومة ممثلة في وزارة المالية بمكتب المستشار القانونى المحلي “التميمى ومشاركوه” ومكتب المستشار القانونى الدولي (Dechert) في طرح السندات المذكورة، وهي المكاتب التي سبق لهما المشاركة فى إجراءات طرح السندات الدولارية التى تم إصدارها بقيمة 4 مليارات دولار خلال فبراير المنقضي.

وتعتزم الحكومة طرح سندات مقومة باليورو في البورصات العالمية بقيمة تتراوح بين مليار، ومليار ونصف يورو لتمويل عجز الموازنة وهي المرة الأولى التي تطرح فيها الحكومة سندات من هذا النوع.