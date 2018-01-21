زكريا يهدي هدفيه في العروبة لذكرى البداية مع أهلي جدة

علي المصري





أكد الدولي المصري مؤمن زكريا، لاعب الأهلي المعار ﻷهلي جدة السعودي، أنه كان حريصاً على التسجيل في أول مباراة له مع فريقه الجديد، موضحاً أن المباراة الأولى للاعب يكون لها ذكرى خاصة في أذهان الجماهير.





وثق مؤمن زكريا، ارتباطه بأهلي جدة اليوم الأحد، في أول ظهور رسمي مع فريقه الجديد، وذلك من خلال تسجيل هدفين في مرمى العروبة، باستاد الجوهرة المشعة بجدة، ضمن دور الستة عشر لكأس خادم الحرمين الشريفين.





واكتسح الأهلي ضيفه العروبة بسداسية نظيفة ليتأهل لدور الثمانية للكأس، بعدما حل بديلا في الدقيقة 68 من عمر المباراة على حساب حسين المقهوي، في أول ظهور له مع فريقه الجديد.





وقال زكريا، إنه سجل الهدفين بتعاون زملائه، وبتوجيهات الجهاز الفني بقيادة الأوكراني سيرجي ريبروف، مبيناً أنه كان يلعب خلف المهاجم.





وأوضح أن الدوري السعودي قوي، وتتقارب فيه مستويات الفرق، حتى أنه لا يمكن التنبؤ بالفائز في أي مباراة.





وختم: “مباريات الدوري السعودي كافية لإعداد أي لاعب يستعد مع منتخب بلاده للعب في مونديال روسيا المقبل”.





