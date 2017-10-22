زكريا: لا يحق للإعلاميين وقف برنامج أحمد موسى

مصدر بالقناة يؤكد إذاعة حلقة على مسؤوليتي اليوممحمد فتحىقال حاتم ذكريا عضو المجلس الأعلى للإعلام، إن نقابة الإعلاميين لا يحق لها وقف أى برنامج أو مؤسسة إعلامية عن العمل، وإنما هو حق أصيل للمجلس الأعلى للإعلام، بينما يقتصر اختصاص النقابة على وقف الأشخاص فقط.جاء ذلك تعليقا على قرار نقابة الإعلام

مصدر بالقناة يؤكد إذاعة حلقة على مسؤوليتي اليوم

محمد فتحى

قال حاتم ذكريا عضو المجلس الأعلى للإعلام، إن نقابة الإعلاميين لا يحق لها وقف أى برنامج أو مؤسسة إعلامية عن العمل، وإنما هو حق أصيل للمجلس الأعلى للإعلام، بينما يقتصر اختصاص النقابة على وقف الأشخاص فقط.

جاء ذلك تعليقا على قرار نقابة الإعلاميين اليوم، وقف برنامج “على مسئوليتى” الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على شاشة قناة صدى البلد، على خلفية قيامه أمس بإذاعة تسجيل صوتى مفبرك عن حادث طريق الواحات الإرهابى، والذى نفته وزارة الداخلية بعدها فى بيان رسمى.

وأشار زكريا فى تصريحات لـ”المال”، إلى أن الإجراء المتبع فى تلك الحالات أن يقوم المجلس الأعلى للإعلام بإحالة موسى لنقابة الإعلاميين للتحقيق معه فى الواقعة، واتخاذ اللازم تجاهه فقط، وليس تجاه البرنامج أو القناة.

وفيما يتعلق بموقف المجلس الأعلى للإعلام من الواقعة، وعما إذا كان سيفتح تحقيقا فيها، مع اتخاذ إجراء ضد القناة او البرنامج، مع إحالة موسى لنقابة الإعلاميين، قال إنه أمر وارد وفقا لرؤية المجلس فى اجتماعه القادم وما إذا كان سيضطر لاتخاذ إجراءات مع البرنامج.

وقال مصدر بقناة صدى البلد، إن الإعلامى أحمد موسى سيستمر فى تقديم برنامجه “على مسئوليتى” اليوم على شاشة القناة رغم صدور قرار من نقابة الإعلاميين بوقف البرنامج.

وأكد المصدر – الذى رفض ذكر اسمه – أن النقابة لا يحق لها وقف البرنامج لأن هذا الإجراء يدخل ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام، والذى لم تصدر منه أى قرارات رسمية بشأن الأزمة حتى هذه اللحظة.

الجدير بالذكر ان نقابة الإعلاميين أصدرت اليوم قرارا بوقف برنامج على مسئوليتى الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على شاشة قناة صدى البلد، لحين انتهاء التحقيقات معه.

وقالت النقابة إن حلقة أمس من برنامج على مسئوليتى قدمت محتوى إعلاميا يتنافى مع قانونها الذي يحظر في المادة ٦٩ منه أي تناول إعلامي يخل بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي وميثاق الشرف الإعلامي.