زكريا عزمي : مبارك لم يكن ينوي توريث الحكم وكان بيقولي كده أودى ابني النار

قال عزمي إن قرار التنحي كان قرارا سليما 100%

قال زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية الأسبق إن الرئيس الراحل حسني مبارك لم يكن لديه أية نية لتوريث الحكم لإبنه حتى لايحمله حملا ثقيلا موضحا أن التاريخ سينصف مبارك مستقبلا .

وتُوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 91 عامًا بعد صراع مع المرض داخل مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة، بعد إجرائه جراحة إزالة ورم من المعدة، حيث استقرت حالته بعدها قبل أن تتدهور فجأة.

وأضاف في مداخلة له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد : “لم يكن هناك أي نية للتوريث وكان بيقولى أودى ابني النار وقالي شوفت الإشاعات بتقول إيه، توريث ايه يازكريا”

وعن قرار التنحي في 11 فبراير 2011 عقب مظاهرات 25 يناير قال عزمي : مافعله مبارك كان قرارا سليما 100% لأنه سلم البلاد للقوات المسلحة حتى لاتنهار..

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم الجنازة العسكرية التي نظمت اليوم في وداع الرئيس الأسبق، وقرر إعلان الحداد لمدة 3 أيام