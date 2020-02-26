سيـــاســة

زكريا عزمي : ماحدث اليوم رد اعتبار إلى مبارك والتاريخ سينصفه

قال زكريا عزمي إن مبارك كان إنسانيا ولم يتدخل في حرية الصحافة أو السينما
أحمد صبري 10:44 م, الأربعاء, 26 فبراير 20 10:44 م, الأربعاء, 26 فبراير 20

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قال زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية الأسبق إن مصر كرمت اليوم الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد تنظيم جنازة عسكرية له بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي موضحا أنه عمل معه لمدة 30 عاما .

وتُوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 91 عامًا بعد صراع مع المرض داخل مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة، بعد إجرائه جراحة إزالة ورم من المعدة، حيث استقرت حالته بعدها قبل أن تتدهور فجأة.

وأضاف في مداخلة له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد : “مصر النهاردة برئاسة السيسي كرمت مبارك تكريما لاحدود له ومصر كلها والتاريخ سينصف مبارك وكان إنسانيا ولم يتدخل في حرية الصحافة أو السينما ولم يأمر بمنع فيلم السفارة في العمارة لأنه لايتدخل”.

وتابع عزمي : “ماحدث اليوم  رد اعتبار للرئيس مبارك وإنما لسه التاريخ هينصفه ومواقفه العسكرية لتحرير الوطن كتيرة وكان سياسيا محنكا حافظ على تراب مصر”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم الجنازة العسكرية التي نظمت اليوم في وداع الرئيس الأسبق، وقرر إعلان الحداد لمدة 3 أيام

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بقلم أحمد صبري

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