زفاف جماعى بالإسكندرية لـ 25 عروسًا من الأيتام

مها يونسشهد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، اليوم، حفل الزفاف الجماعى للأيتام الذي نظمته جمعية الأورمان ، لـ25 عريسا وعروسا من الأيتام وسط مشاعر الفرح، وذلك لإدخال الفرحة على الأيتام، حيث أكد ضرورة التكافل لمساعدة مثل هذه الأسر ممن فقدت عائلها لتكون نواةً صالحةً فى بناء المجتمع، وتأكيداً على

مها يونس

شهد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، اليوم، حفل الزفاف الجماعى للأيتام الذي نظمته جمعية الأورمان ، لـ25 عريسا وعروسا من الأيتام وسط مشاعر الفرح، وذلك لإدخال الفرحة على الأيتام، حيث أكد ضرورة التكافل لمساعدة مثل هذه الأسر ممن فقدت عائلها لتكون نواةً صالحةً فى بناء المجتمع، وتأكيداً على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها بالأيتام وتوفير الحياة الكريمة لهم.

جاء الاحتفال بحضور كل من محافظ الإسكندرية، واللواء هشام شادى سكرتير عام مساعد، والعميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية ومحمد كمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

وقدم المحافظ للعرائس مساعدات مالية لهم بواقع شيك بمبلغ 5000 جنيه لكل عروس وعريس، بالإضافة إلى أدوات منزلية لعش الزوجية مساهمة من الجمعيات الخيرية والشئون الاجتماعية.

وشكر سلطان كل من ساهم وقام بتنظيم هذا الحفل الكبير لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور فى نفوس الايتام وعلى رأسهم جمعية الأورمان الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى لاهتمامهم بالجانب الاجتماعى وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية للأسر الفقيرة.