زعيم كوريا الشمالية يوجه إنذارا لمسؤولي بلاده في أزمة «كورونا»

انتقد كيم يونج أون زعيم كوريا الشمالية تعامل المسؤولين في بلاده مع أول تفش مؤكد رسميا لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ووصفه بأنه “غير ناضج”، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية رسمية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واتهم يونج أون مسؤولي الحكومة بعدم الكفاءة والتقاعس مع انتشار الإصابات بالحمى في أنحاء البلاد.

وسجلت كوريا الشمالية 232880 إصابة جديدة بأعراض الحمى، فضلا عن رصد ست وفيات بعد اعتراف البلاد لأول مرة بتفشي “كوفيد-19” في الأسبوع الماضي، ولم تعلن بيونجيانج عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم رأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم يوم الثلاثاء وذكر خلاله أن “عدم نضوج قدرات الدولة في التعامل مع الأزمة” زاد من “تعقيد وصعوبات” مكافحة الجائحة عندما يكون “الوقت يساوي حياة”.

ومنذ الإعلان لأول مرة عن انتشار مرض كوفيد-19 سجلت كوريا الشمالية 1.72 مليون إصابة بأعراض الحمى تشمل 62 وفاة حتى مساء أمس الثلاثاء.

وفي ظل مخاوف من قلة اللقاحات والبنية التحتية الصحية الملائمة في البلد المعزول، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن مسؤولي الصحة صاغوا إرشادات لعلاج “كوفيد-19” بهدف منع تناول جرعات زائدة من العقاقير وغيرها من الأخطاء في العلاج التي أدت إلى الكثير من الوفيات المسجلة.

منظمة الصحة العالمية: تفشي كوفيد-19 في كوريا الشمالية مقلق

حذر مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إن المستويات المرتفعة لتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بين الأشخاص غير المحصنين، مثلما هي الحال في كوريا الشمالية، تزيد من مخاطر الإصابة بسلالات متحورة جديدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتجد الدولة المعزولة، العضو في منظمة الصحة العالمية، صعوبة في مواجهة أول تفش تعترف به لـ”كوفيد-19″ مما أثار مخاوف بشأن أزمة كبيرة بسبب نقص اللقاحات والبنية التحتية الطبية.

وقال مايك رايان مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ردا على سؤال عن تفشي المرض في كوريا الشمالية: “من المؤكد أنه من المقلق إذا كانت الدول… لا تستخدم الأدوات المتاحة الآن”.

وأضاف: “قالت منظمة الصحة العالمية مرارا إنه حين ينتقل المرض دون رادع، فإن خطر ظهور سلالات متحورة جديدة يكون أكبر دائما”.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه يشعر “بقلق عميق” إزاء انتشار الفيروس بين السكان غير المحصنين.

وكانت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة قد ذكرت سابقا إن بيونجيانج لم تبلغها رسميا حتى الآن بتفشي المرض في انتهاك واضح للالتزامات القانونية للبلاد بموجب اللوائح الصحية الدولية للمنظمة.

وردا على سؤال عن كيفية استجابة منظمة الصحة العالمية، قال رايان إن المنظمة مستعدة للمساعدة ولكن ليس لديها سلطة للتدخل في شؤون دولة ذات سيادة.