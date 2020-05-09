زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بالذكرى 75 للنصر فى الحرب الوطنية

وأشار كيم إلى أن العلاقات بين جمهورية كوريا الشمالية وروسيا تستمر فى التطور وفقًا لتطلعات شعبى البلدين

هنأ زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى 75 للنصر فى الحرب الوطنية العظمى.

وقالت وكالة الإعلام المركزية الكورية نقلا عن كيم: “حقق الشعب الروسى، الذى أظهر بطولية لا مثيل لها وروح التضحية بالنفس قبل 75 سنة، انتصارا كبيرا فى الحرب الكبرى من أجل العدالة ومن أجل تدمير الفاشية، التى تشكل تهديدا لمستقبل البشرية، وحماية بلدهم والحفاظ على السلام والأمن العالمى”.

وأشار كيم إلى أن العلاقات بين جمهورية كوريا الشمالية وروسيا تستمر فى التطور وفقًا لتطلعات شعبى البلدين، وتتغلب على جميع أنواع التحديات والصعوبات، بمساعدة تقاليد الصداقة الموروثة، التى شكلتها مشاعر الرفاق فى السلاح فى الحرب المقدسة ضد الأعداء المشتركين.

كما تمنى الزعيم كيم للشعب الروسى ورئيسه التوفيق فى بناء دولة قوية وفى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتحتفل روسيا يوم 9 مايو، من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية فى الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد وجه الدعوة لقادة العديد من البلدان للمشاركة فى احتفالات الذكرى الـ75 للنصر فى الحرب الوطنية العظمى.

وتجرى عادة، فى هذه المناسبة، العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، وأهمها العرض العسكرى فى العاصمة موسكو، الذى تم تأجيله هذا العام بسبب تفشى جائحة كورونا.