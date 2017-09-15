زعيم كوريا الشمالية: هدفنا جعل ترامب لا يجرؤ على الحديث عن الخيار العسكري

وكالات:قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، السبت، إن هدف بيونج يانج تحقيق «توازن» في القوة العسكرية مع الولايات المتحدة وذلك بعد يوم واحد من إصدار زعيمها، كيم جونج أون، أمرا بإجراء اختبار لإطلاق صاروخ من طراز هواسونج-12 الذي يتراوح مداه بين المتوسط والبعيد والذي طار فوق اليا

وكالات:

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، السبت، إن هدف بيونج يانج تحقيق «توازن» في القوة العسكرية مع الولايات المتحدة وذلك بعد يوم واحد من إصدار زعيمها، كيم جونج أون، أمرا بإجراء اختبار لإطلاق صاروخ من طراز هواسونج-12 الذي يتراوح مداه بين المتوسط والبعيد والذي طار فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادي.





ونُقل عن كيم قوله في التقرير إن «هدفنا النهائي هو التوصل إلى توازن في القوة الحقيقية مع الولايات المتحدة وجعل حكام الولايات المتحدة لا يجرؤون على الحديث عن الخيار العسكري مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية».

وأطلقت بيونج يانج الجمعة ثاني صاروخ لها فوق اليابان خلال أقل من شهر مما دفع الولايات المتحدة إلى إعلان أن لديها خيارات عسكرية للتعامل مع كوريا الشمالية مشيرة إلى أن صبرها في المجال الدبلوماسي بدأ ينفد.