زعيم كوريا الشمالية مهنئا الرئيس السيسي : مقتنع أن مصر سوف تستمر في التطور

بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب فوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدا أن مصر سوف تستمر في التطور.



وجاء في نص الرسالة بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: “أتقدم إليكم بالتهنئة بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية”،وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط في مصر.



وأضاف الزعيم الكوري الشمالي: “أعرب عن اقتناعي بأن علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومصر سوف تستمر في التوسع والتطور في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين”.