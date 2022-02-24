سيـــاســة

«زعيم الأغلبية»: كلمة السيسي بالمنتدى العالمي للتعافي من «كورونا» خطة عمل للعبور نحو المستقبل

أشرف رشاد: كلمة الرئيس عبرت عن حجم الجهود التي تحققت في ظل أزمة كورونا
ياسمين فواز 1:29 ص, الجمعة, 25 فبراير 22 1:29 ص, الجمعة, 25 فبراير 22

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قال المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، إن كلمة الرئيس السيسي بالمنتدى العالمي للتعافي من كورونا، تحمل رسائل قوية وواضحة للمجتمع الدولي، وخطة عمل لعبور الحاضر نحو مستقبل آمن وأفضل.

وقال رشاد في تصريحات له، إن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس تأتي في توقيت مهم للغاية؛ في ظل ما تواجهه البشرية من أزمة طاحنة، وما تشهدهه من تقاعس للمجتمع الدولي، وقواه العظمى في فرض السلام العام ونبذ وإنهاء الصراعات.

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وأوضح ممثل الأغلبية أن الرئيس جدد الدعوة مرة أخرى للمجتمع الدولي بضرورة التكاتف والتكامل؛ حيث إنه الضمانة الحقيقية للتغلب على الأزمات والتحديات، وخلق مجتمعات آمنة، وحماية مصالح الشعوب البسيطة.

وأكد ممثل الأغلبية أن كلمة الرئيس عبرت عن حجم الجهود والنجاحات والإنجازات التي تحققت في ظل أزمة كورونا، وهو ما يشير إلى أن مصر عازمة على المضي قدمًا في بناء وتدشين حضارتها وجمهورياتها الجديدة.

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وأضاف ممثل الأغلبية، أن مصر أرست وعظمت خلال جائحة كورونا مجموعة من المبادئ ترتكز على إعلاء القيم والحقوق الإنسانية، وتوفير الرعاية الاجتماعية؛ والقضاء على الفقر؛ وأثبتت أنه متى وُجدت الإرادة تحقق الإنجاز.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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