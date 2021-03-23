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زعيم الأغلبية في البرلمان يطلق مبادرة لتعقيم المنشآت الحكومية ودور العبادة

بمحافظة قنا
ياسمين فواز 7:04 م, الثلاثاء, 23 مارس 21 7:04 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

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أطلق النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية في البرلمان، مبادرة جديدة لتعقيم المنشآت الحكومية ودُور العبادة ومواقف السيارات بمحافظة قنا، فى إطار حرصه على تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وبما يسهم فى الحد من انتشاره لحماية المواطنين.

وكشف زعيم الأغلبية في البرلمان أن المبادرة تستهدف حماية أهالينا من خطر فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الجائحة تستدعي من الجميع التكاتف والتعاون للتغلب عليها وحماية أرواح أهالينا، وتجنب بلادنا مخاطر هذا الوباء.

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وأكد زعيم الأغلبية في البرلمان “أننا كنا وما زلنا على العهد جنودًا في محراب الدفاع عن الوطن، والمساهمة في الحفاظ على سلامة مواطنيه”.

وأضاف المحاسب هشام قدوس العمارى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، أن المبادرة تأتي استكمالًا لجهود النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، فى خدمة الوطن باعتبار ذلك مسئولية مقدسة ووطنية تستدعي التواجد في مقدمة صفوف المعارك والتحديات، وتحمُّل مسئولية الدفاع عن الوطنية وقت الأزمات.

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ودعا كل أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة قنا للمشاركة فى المبادرة لتغطية المحافظة بالكامل والوصول إلى محافظة خالية من الوباء.

وأكد مصطفى البس، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بقنا، ومدير مكتب خدمات النائب أشرف رشاد الشريف، أن المبادرة تستهدف إجراء تعقيم شامل للمؤسسات الحكومية ودُور العبادة ومواقف السيارات فى مختلف قرى مركز قنا؛ بهدف الحد من انتقال عدوى كورونا، إلى جانب القيام بتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على ارتداء الكمامة وغيرها من وسائل الوقاية.

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ولفت إلى أن الحملة بدأت نشاطها فى قرى دندرة والترامسة والطويرات، على أن تواصل حملات التعقيم والتطهير فى باقى القرى خلال الأيام المقبلة.

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بقلم ياسمين فواز

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