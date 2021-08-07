زعيم الأغلبية في البرلمان يطالب بمزيد من الحوافز للمستثمرين

لجذبهم للاستثمار في الصعيد بصفة عامة، مع التركيز على الميزة النسبية المتاحة لمحافظة قنا والمتمثلة

ثمن النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية في البرلمان زيارة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع للمناطق والمجمعات الصناعية، اليوم السبت، بمحافظة قنا، مؤكدًا أن الزيارة تحقق مزيدًا من التواصل، وتخلق آلية مهمة لمواجهة التحديات.

وأوضح رشاد، في تصريحات له على هامش الزيارة، أن الوزيرة نيفين جامع تقوم بجهود عظيمة لتعزيز بيئة الاستثمار وتعظيم الاستفادة من موارد الدول وامكاناتها، وزيادة التنافسية، والنهوض بصعيد مصر، وخلق مجتمعات صناعية وتنموية متطورة شاملة.

وشدد زعيم الأغلبية في البرلمان ، على ضرورة ايجاد مزيد من الحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين لجذبهم للاستثمار في الصعيد بصفة عامة، مع التركيز على الميزة النسبية المتاحة لمحافظة قنا والمتمثلة في الصناعات القائمة على الزراعة.

وأشار زعيم الأغلبية في البرلمان ، إلى أن مثل هذه الزيارات واللقاءات المتتالية مع المستثمرين ورجال الأعمال تحافظ على معدلات نمو الاقتصاد، وتثري النقاشات والاقتراحات حول خطط التنمية، وتعزز توجه الدولة نحو تحفيز القطاع الخاص وزيادة الانتاج.