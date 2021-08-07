سيـــاســة

زعيم الأغلبية في البرلمان يطالب بمزيد من الحوافز للمستثمرين

لجذبهم للاستثمار في الصعيد بصفة عامة، مع التركيز على الميزة النسبية المتاحة لمحافظة قنا والمتمثلة
ياسمين فواز 11:25 م, السبت, 7 أغسطس 21 11:25 م, السبت, 7 أغسطس 21

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ثمن النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية في البرلمان زيارة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع للمناطق والمجمعات الصناعية، اليوم السبت، بمحافظة قنا، مؤكدًا أن الزيارة تحقق مزيدًا من التواصل، وتخلق آلية مهمة لمواجهة التحديات.

وأوضح رشاد، في تصريحات له على هامش الزيارة، أن الوزيرة نيفين جامع تقوم بجهود عظيمة لتعزيز بيئة الاستثمار وتعظيم الاستفادة من موارد الدول وامكاناتها، وزيادة التنافسية، والنهوض بصعيد مصر، وخلق مجتمعات صناعية وتنموية متطورة شاملة.

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وشدد زعيم الأغلبية في البرلمان ، على ضرورة ايجاد مزيد من الحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين لجذبهم للاستثمار في الصعيد بصفة عامة، مع التركيز على الميزة النسبية المتاحة لمحافظة قنا والمتمثلة في الصناعات القائمة على الزراعة.

وأشار زعيم الأغلبية في البرلمان ، إلى أن مثل هذه الزيارات واللقاءات المتتالية مع المستثمرين ورجال الأعمال تحافظ على معدلات نمو الاقتصاد، وتثري النقاشات والاقتراحات حول خطط التنمية، وتعزز توجه الدولة نحو تحفيز القطاع الخاص وزيادة الانتاج.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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