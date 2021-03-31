سيـــاســة

زعيم الأغلبية بالبرلمان ناعيا كمال الجنزوري : قدم لمصر الكثير

عقب وفاته اليوم بعد صراع مع المرض
ياسمين فواز 1:58 م, الأربعاء, 31 مارس 21 1:58 م, الأربعاء, 31 مارس 21

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نعى المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية في البرلمان ، الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذي توفي اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وقال رشاد: “خالص عزائنا في وفاة شخصية وطنية عظيمة قدمت لمصر الكثير والكثير ولم تبخل بعطائها وخبراتها في تلبية نداء الوطن وتحملت المسؤولية في ظل ظروف صعبة ونجحت بكل اقتدار في فرض استقرار الدولة والحفاظ على أركانها ومؤسساتها ووحدة شعبها”.

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وأضاف زعيم الأغلبية في البرلمان ، أن الجنزوري كان رجل دولة من طراز فريد ومثالًا للعطاء والعمل وإنكار الذات، فعاش طيلة حياته صاحب مبدأ وخادمًا لوطنه وحارسًا لاستقراره ومقدراته ومهمومًا بمشاكله وتحدياته.

وأشار رشاد، إلى أن الجنزوري كان على المستوى السياسي علمًا ومدرسةً خرجت أجيال أضافت للعمل السياسي الكثير، وغرست فيهم إعلاء المصلحة الوطنية والتغلب على حب الذات، ورسخت فيهم حب وعشق الوطن.

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رحم الله صاحب المبدأ والخلق.. رحم الله المخلص.. رحم الله رئيس وزراء مصر الأسبق.

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بقلم ياسمين فواز

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