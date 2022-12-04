زعيم الأغلبية البرلمانية يتعهد لمزارعي القصب بالوصول لسعر عادل

كشف النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، عن عقد اجتماعين مع وزير التموين بشأن قصب السكر، وأن هناك فجوة في تكلفة الإنتاج المحددة من الجمعية التعاونية لمنتجي القصب والتكلفة المحددة من المحاصيل السكرية ما بين بخس وتهويل، وستعمل لجنة الزراعة على إقرار التوفيق بين الاتجاهين والوصول إلى سعر عادل.

وبعث زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رسالة طمأنة للمزارعين، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، وبحضور عصام البديوي رئيس شركة السكر، قائلًا: اطمئنوا وستسمعوا ما يرضيكم في الربح المقبول، وسنصل إلى حل يرضي الجميع.

ولفت رشاد إلى أن صناعة البنجر ليس فيها خلاف كبير، وتم الوصول إلى سعر معقول.

وعن مشكلة تنقل الأرز بين المحافظات، أكد رشاد أن كل محافظ يطلب كمية، وينسّق مع الجهات المعنية، وأن من قام بتوريد الحصة المخصصة لأرضه يستطيع التنقل بحرّية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن المطالب عادلة، ولا بد من الدفاع عن المزارعين؛ لأن قصب السكر من أهم الزراعات في جنوب مصر، ولا بد من التوافق على إقرار سعر عادل لمصلحة المزارعين، “وكذلك المصانع تِفضل قائمة، والدولة بتقوم بدورها في استلام المحاصيل الإستراتيجية بما يكفل حياة كريمة”.

ولفت الحصري إلى أن الحكومة عليها أن توفر أجود حياة للمواطن لكي يستفيد المزارع من زراعته؛ لأن البديل مُرّ؛ وهو الاستيراد من الخارج التي نحتاج إلى العملة الصعبة وما خلّفته الحرب الروسية الأوكرانية من انهيار الاقتصاد العالمي.

وطالبت النائبة سحر صدقي، رئيس الهيئة البرلمانية لنواب حزب مستقبل وطن بقنا، بزيادة سعر توريد طن قصب السكر، مؤكدة أن وقت المسكنات انتهى، ولا بد من إقرار سعر عادل؛ لتوريد طن قصب السكر، خاصة أن التكلفة لا تتناسب نهائيًّا مع ما يتم التحصيل عليه من الحكومة.

وأضافت صدقي، خلال كلمتها في اجتماع لجنة الزراعة والري برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، وبحضور اللواء عصام بديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، أن الحكومة عليها أن تدرك حجم ما يتعرض له المزارعون من ظلم، “ودَعٌونا نتساءل عن سعر التقاوي وكام اليوم وسعر الكيماوي وسعر الغاز لمكنة الري، كلها أصبحت في السما، والحكومة تصم آذانها عن مطالبات المزارعين».

وطالبت صدقي بأن يتم اعتماد سعر توريد طن القصب عند 1500 جنيه للطن، ولأن السكر ينتج عددًا من المُخرجات والمنتجات ويدخل في عدد من الصناعات، سواء منها العطور والخشب والورق وغيرها، مما يحقق ربحية عالية للمصانع والتي لا بد أن يستفيد منها المزارع.