زعيم الأغلبية البرلمانية يترأس وفدا برلمانيا في زيارة ميدانية لأسوان

ترأس المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، وفدًا برلمانيًا في زيارة ميدانية لمحافظة أسوان، برفقة علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري.

وجاء ذلك للمشاركة في فعاليات الاحتفال بمبادرة البنك الزراعى لتسليم أجهزة كهربائية ومعمرة لـ100 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج من أبناء المحافظة.

وحضر الاحتفالية، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والسادة النواب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.

كما حضر النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العامة بمجلس النواب، ونواب المحافظة، ومجدي الدين حسيبو امين حزب مستقبل وطن بأسوان، وكامل ميشيل عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن.

ومن جانبه، وجه المهندس أشرف رشاد الشكر لرئيس البنك الزراعي المصري على هذا النهج التنموي الذى يأتي تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة..

وكشف علاء فاروق عن ضخ البنك 1000 سيارة ميكروباص جديدة لإستكمال مشروع تحديث النقل السيرفيس بإحلال وتجديد سيارات البيك آب داخل باقى المراكز والمدن وذلك بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى بأكثر من 1500 سيارة.