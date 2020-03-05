زعمت استثمارها بتأجير السيارات.. سيدة تنصب على المواطنين في 19 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، والتي أقرت في اعترافاتها ارتكاب الواقعة.

نجحت إحدى السيدات في النصب على عدد من المواطنين، وتجميع منهم مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 19 مليون جنيه، بدعوى توظيفها واستثمارها بمجال تأجير السيارات وتجارة الملابس.

كانت بلاغات وردت للأجهزة الأمنية عن تجميع سيدة مبالغ مالية، من 6 أشخاص بلغت 11 مليون جنيه، بقصد توظيفها.

وقال المواطنين في بلاغاتهم، إن السيدة زعمت استثمارها لهم في مجال الملابس وتأجير السيارات مقابل أرباح متفق عليها.

وأضافوا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية، وبعد التأكد من صحة الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، والتي أقرت في اعترافاتها ارتكاب الواقعة.

وعقب ضبط المتهمة، تقدم عدد من الموطنين ببلاغات ضدها، باتهامها بتلقي مبالغ مالية بلغت 8 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يذكر أن أحد الأشخاص استطاع النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، وتجميع منهم مبالغ مالية تجاوزت 11 مليون جنيه، بدعوى توظيف الأموال واستثمارها بمجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح وامتناعه عن سدادها أو رد الأصل لهم، وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط المتهم، بعد بلاغات ضحاياه.

جاء ذلك بعدما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغات من 6 مواطنين، مقيمين بمحافظة القاهرة، ضد أحد الأشخاص، بتهمة حصوله منهم على مبالغ مالية، بغرض توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح مالية وامتناعه عن سداد الأرباح أو رد الأصل لهم.

وكثفت جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت التحريات والمعلومات عن صحتها.

وأوضحت التحريات، استيلاء حاصل على دبلوم -مقيم بالمقطم بالقاهرة- من الشاكين على ما قيمته 11 مليون جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها.

وعقب تقنين الإجراءات، واستهداف المتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.