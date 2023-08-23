زعماء بريكس يوافقون على فتح باب العضوية الجديدة في التكتل

اتفق زعماء مجموعة البريكس، خلال اجتماعهم اليوم في قمة جوهانسبرج، على فتح باب العضوية الجديدة للدول في التكتل، وفقا لما أكده ناليدي باندور وزير خارجية جنوب أفريقيا.

وتكتل بريكس الذي تأسس عام 2009، يضم في عضويته 5 اقتصادات ناشئة كبرى، هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأكد باندور لراديو أوبونتو، المحطة الإذاعية التي تديرها وزارة خارجية جنوب أفريقيا: “لقد اتفقنا على مسألة التوسع”، مشيرا إلى أن الزعماء اتفقوا على آليات للنظر في أعضاء جدد.

ويمهد اتفاق التوسع الطريق أمام العشرات من الدول المرشحة المهتمة بالانضمام إلى المجموعة التي تعهدت بأن تصبح بطلة “الجنوب العالمي” النامي.

وتصدرت مسألة توسيع البريكس جدول أعمال القمة المنعقدة في جوهانسبرج، العاصمة التجارية لجنوب أفريقيا. وفي حين أعرب جميع أعضاء البريكس علناً عن دعمهم لتنمية الكتلة، كانت هناك انقسامات بين القادة حول مدى وسرعة ذلك، خاصة من الهند والبرازيل.

وقال باندور: “لدينا وثيقة اعتمدناها تحدد المبادئ التوجيهية والمبادئ والعمليات للنظر في الدول التي ترغب في أن تصبح أعضاء في البريكس.. وهذا أمر إيجابي للغاية.”

وقال باندور إن زعماء الكتلة سيصدرون إعلانا أكثر تفصيلا بشأن التوسع قبل اختتام القمة يوم الخميس.

وقد أعربت أكثر من 40 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى البريكس، كما يقول مسؤولون من جنوب أفريقيا، وطلبت 22 دولة – من بينها السعودية ومصر وإيران وفنزويلا والجزائر – رسميا قبولها.