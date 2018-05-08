زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يعلنون الالتزام باتفاق إيران

روسيا اليومأعلن زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، اليوم، اتفاقهم على مواصلة تطبيق الصفقة النووية مع إيران.كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في خطاب تليفزيوني من البيت الأبيض، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.وقال ترامب، في خطابه، إن الاتفاق سمح لإيران باست

روسيا اليوم





أعلن زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، اليوم، اتفاقهم على مواصلة تطبيق الصفقة النووية مع إيران.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في خطاب تليفزيوني من البيت الأبيض، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال ترامب، في خطابه، إن الاتفاق سمح لإيران باستمرار تخصيب اليورانيوم في ظل شروط الرقابة والتفتيش الضعيفة، ما يعني قرب حصول دولة راعية للإرهاب على أخطر سلاح في العالم.

وردّ الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب تليفزيوني بأن بلاده ستواصل الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني رغم انسحاب أمريكا منه.

وأضاف: “سنصبر عدة أسابيع وسنتشاور مع أصدقائنا وحلفائنا”.