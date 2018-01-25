زعماء العالم يترقبون كلمة ترامب فى منتدى دافوس.. غدًا

- أول رئيس أمريكى يشارك في WEF منذ عام 2000خالد بدر الدينيترقب زعماء العالم وكبار المسئولين عن رسم السياسات، وأشهر المديرين التنفيذيين للشركات العالمية، غدًا الجمعة، كلمة دونالد ترامب أول رئيس أمريكى يشارك منذ عام 2000، فى اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى "WEF" في منتجع دافوس بسويسرا، رغم أنهم

– أول رئيس أمريكى يشارك في WEF منذ عام 2000



خالد بدر الدين

يترقب زعماء العالم وكبار المسئولين عن رسم السياسات، وأشهر المديرين التنفيذيين للشركات العالمية، غدًا الجمعة، كلمة دونالد ترامب أول رئيس أمريكى يشارك منذ عام 2000، فى اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى “WEF” في منتجع دافوس بسويسرا، رغم أنهم يؤكدون في لقاءات خاصة عدم تصديقهم له، وسخطهم على سياسته الخارجية وتراجعه في قضايا بيئية، وولعه بالتعليقات البراقة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.



ومع ذلك تشيد الشركات الأمريكية سرًا بالرئيس الأمريكي، رغم أن كثيرين من المشاركين يرونه دخيلًا لا يلقى الترحيب، لكن في ضوء ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية وتحسن السيولة النقدية للشركات بفضل تخفيضات ضرائب الشركات التي طرحها يمدحون سياسته، لاسيما مع قراره بتخفيض الضرائب حيث رأت هيلين راي، أستاذة الاقتصاد في كلية الأعمال بجامعة لندن، أنه على صعيد القيم من الصعب رؤية النخبة العالمية هنا في دافوس تكيل الثناء لترامب لكن الوضع مختلف عندما يتعلق الأمر بالمال.

من ناحية أخرى، يشعر القادة الأفارقة الذين يحضرون المنتدى – الذى بدأ يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع وينتهى غدًا الجمعة – بالإهانة بعدما تردد أن ترامب وصف دولهم بالحثالة رغم نفيه ذلك، كما ينتقد قادة أمريكا اللاتينية تراجعه عن اتفاق التجارة الحرة لدول المحيط الهادي، وقال بعض كبار المديرين إنهم رفضوا دعوات لمقابلته خلال القمة.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن رجل الأعمال لوفيفر دوفيديو، الذي يشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس للتزلج في سويسرا ازدهرت أنشطته فى موناكو منذ فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، فقد سجلت شركته (سيلفرسي كروزس) للرحلات البحرية الفاخرة انتعاشًا فوريًا في الحجوزات من السوق الأمريكية الرئيسية واستمر الطلب في النمو.

وطالب رجل الأعمال لوفيفر دوفيديو، النخبة بتقديم الشكر والامتنان لترامب الذى ساعد على تعزيز الاقتصاد العالمى وبات المستهلك الأمريكي ينفق المال بسخاء، والشركات لديها آمال كبيرة في السوق الأمريكية.

ومع ذلك تحذر بعض القيادات الحكومية والاقتصاديين وخبراء البنوك من تزايد النمو التضخمي في الاقتصاد الأمريكي، وزيادة الدين الوطني البالغ 20 تريليون دولار وسباق نزولي في التخفيضات الضريبية.