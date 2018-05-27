زراعة 80 ألف فدان ذرة صفراء بالإسكندرية

معتز محمودقال المهندس مصطفى البخشوان، مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، إن إجمالى المساحة المزروعة من محصول الذرة الصفراء، خلال الموسم الصيفى الحالى بالمحافظة لن تقل عن 80 ألف فدان. وأضاف البخشوان، لـ "المال"، أن التوسع فى زراعة هذا المحصول ضمن خطة الدولة لتوفير العلف ، لافتاً إلى أن هنا

معتز محمود

قال المهندس مصطفى البخشوان، مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، إن إجمالى المساحة المزروعة من محصول الذرة الصفراء، خلال الموسم الصيفى الحالى بالمحافظة لن تقل عن 80 ألف فدان.



وأضاف البخشوان، لـ “المال”، أن التوسع فى زراعة هذا المحصول ضمن خطة الدولة لتوفير العلف ، لافتاً إلى أن هناك مخططا للوصول بالمسحات المزروعة منه لنحو 2 مليون فدان على مستوى الجمهورية.



وأشار البخشوان إلى أن محصول الذرة الصفراء العام الماضى بالإسكندرية بلغت مساحته 80 الف فدان العام الماضى، ولن تقل عنها المساحة هذا العام.



يشار إلى أن وزارة الزراعة كانت قد قررت بدء تطبيق نظام الزراعة التعاقدية فى محصول الذرة الصفراء، اعتبارا من الموسم الجارى، الذى بدأ فى شهر مارس، بعد مفاوضات واجتماعات مستمرة بين أطراف المنظومة خلال الفترة الماضية.



يشار إلى أن الزراعة التعاقدية عبارة عن اتفاق مبرم بين عدة جهات يسمح بشراء المحصول وتسعيره قبل عملية الزراعة، وهناك محاصيل إستراتيجية تسويقها بنظام الزراعة التعاقدية منها القمح والقصب والبنجر.