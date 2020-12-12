اقتصاد وأسواق

زراعة 4000 فدان شعير وتوزيع 50 ألف شتلة زيتون مجانًا في مطروح

في إطار دعم وزارة الزراعة لمزارعي مطروح
الصاوي أحمد 6:51 م, السبت, 12 ديسمبر 20 6:51 م, السبت, 12 ديسمبر 20

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قام عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، بتفقد أنشطة مركز التنمية المستدامة والبحوث التطبيقية، يرافقه محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، ومحمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية بالقصر، في إطار تكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة متابعة احتياجات المزارعين والمربين بمطروح وانطلاقا من زيارته الأخيرة للمحافظة .

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تفقد زغلول صوب إنتاج الشتلات التي تضم أكثر من 50 ألف شتلة زيتون، توزيعها مجانا على المزارعين خلال الموسم القادم دعما من مركز بحوث الصحراء والتي يقوم على تنفيذها خبراء مركز البحوث التطبيقية .

وأشار إلى ضرورة التوسع في زراعة اراضي الشعير خاصة بعد الدعم المقدم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمزارعي مطروح، التي أشرف علي توزيعها بالمجان وزير الزراعة والتي تسهم في زراعة 4000 فدان داخل الأراضي الصحراوية

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وأكد زغلول على توفير الدعم للمرأة البدوية بمطروح، وقدم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء عدد كبير من بطاريات الدواجن، وأعلاف وعدد 50 دجاجة لكل سيدة بعدد 20 سيدة بمراكز الدعم الفني المنتشرة من رأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني .

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بقلم الصاوي أحمد

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