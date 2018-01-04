زراعة 3 آلاف فدان أقطان غرب المنيا

الصاوى أحمد تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لزراعة 3 آلاف فدان من الأقطان عالى الإنتاجية، فى منطقة غرب المنيا، الموسم المقبل، من إجمالى 10 آلاف مخصصة لذلك الغرض، ضمن أراض جمعية الإصلاح الزراعى فى المحافظة، التى آلت لها ملكية 20 ألف فدان، ضمن أراض مشروع الـ1.5 مليون فدان. يذكر أن وزير الزر

الصاوى أحمد

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لزراعة 3 آلاف فدان من الأقطان عالى الإنتاجية، فى منطقة غرب المنيا، الموسم المقبل، من إجمالى 10 آلاف مخصصة لذلك الغرض، ضمن أراض جمعية الإصلاح الزراعى فى المحافظة، التى آلت لها ملكية 20 ألف فدان، ضمن أراض مشروع الـ1.5 مليون فدان.

يذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عبد المنعم البنا، خصص 20 ألف فدان، ضمن المشروع القومى لاستصلاح وزراعة المليون و500 ألف فدان، لصالح جمعية الإصلاح الزراعى، فى منطقة غرب المنيا، خلال زيارته للمحافظة الأسبوع الماضى، والبدء فى الزراعة قريبا.

نجحت تجربة زراعة القطن الموسم الماضى، فى أرض توشكى الجديدة، بعد أن حقق الفدان إنتاجية بين 6.5 إلى 7 قناطير على مساحة 50 فدانًا زرعت، بحسب عادل عبد العظيم، رئيس معهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية.

أوضح عبد العظيم أن الأصناف التى وقع الاختيار عليها لزراعتها ضمن أراض “الإصلاح”: “أصناف جيزة 95، وجيزة 92، التى تعتبر أحدث أصناف تقاوى عالية الإنتاجية، وتجربتها فى محطة سدس فى مركز ببا فى بنى سويف قبل عامين، وزرعت تجاريا على نطاق المحافظات الموسم الجارى، وحققت نتائج جيدة، وبلغ متوسط إنتاجية الفدان منها 9 قناطير”.

على صعيد الموسم التسويقى أكد عبد العظيم أن التعاقد على 70 % من إنتاج الموسم الماضى، وأصبح فى حوزة التجار حاليا، وجار تصدير كميات منه لـ 20 دولة أبرزها الصين، والهند، وباكستان.

أشار إلى أن إنتاجية المحصول فى الموسم المنتهى تضاعفت، سجلت 1.4 مليون قنطار، بدلا من 640 ألف قنطار الموسم قبل الماضى، عقب زيادة المساحة لـ220 ألف فدان حاليا، بدلا من 130 ألف فدان.

وأوضح أن أسعار القطن المصرى حاليا الأعلى عالميا، ويبلغ سعرها محليا 3400 جنيه للقنطار، مقابل 1700 جنيه للقطن المستورد.

كانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن نجاح استباط 4 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، جيزة 96، و87، و92، و95، وزراعتها خلال الموسم المنتهى، فضلا عن أصناف جيزة 86، و90، وحققت هذه الأصناف الجديدة إنتاجية عالية، عبر نمو خضرى وانعقاد جيد للثمار.

ولفت إلى أن خطة وزارة الزراعة للنهوض بمحصول القطن، ترتكز على عدة محاور أبرزها استعادة دور الجمعيات لزراعية، التى توفر كل مستلزمات الإنتاج الزراعى من تقاوى، وأسمدة، ومبيدات.

أعلنت وزارة الزراعة مؤخرًا، عن تطبيق الزراعة التعاقدية فى القطن فى المنيا خلال الأسبوع الماضى، عقب زيارة وزير الزراعة للمحافظة، وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة، وشركة الأمير لحلج الأقطان، عبر شراء الأخيرة لـ100 ألف قنطار قطن جيزة 95، وتحديد سعر ضمان بقيمة 2400 جنيه للقنطار، لكن الشراء بالسعر الحر.

طبقا للبروتوكول يحصل المزارع على 3500 جنيه، قبل الزراعة كمصروفات للزراعة، لشراء التقاوى، والأسمدة، والمبيدات.

فيما يتعلق بقطن الإكثار؛ لفت عبد العظيم إلى أن وزارة الزراعة تسلمت 60 % من أقطان الإكثار، وإنتاج تقاوى تكفى لزراعة 500 ألف فدان الموسم المقبل، رغم أن الوزارة تستهدف 300 ألف فدان فقط.

ويستخرج من قطن الإكثار التقاوى الخاصة بالموسم المقبل، وتحتكر وزارة الزراعة شراءه من المزارعين كل موسم.