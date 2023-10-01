زراعة 246 ألف شجرة بالإسكندرية ورفع كفاءة الحدائق والميادين

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة تسعى لزيادة المسطحات الخضراء بجميع أحياء الإسكندرية، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “زراعة ١٠٠ مليون شجرة”، لتحسين نوعية الهواء ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

وأشار الشريف إلى أنه تم زراعة نحو ٢٤٦ ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية، كما وجه الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

ومن جانبه، أشار محمد الحلواني إلى أنه خلال الأسبوع الـ 58 من المبادرة تم زراعه ١١٠٣ آلاف شجرة مثمرة وغير مثمرة، وزراعة ٧٠٠ شجرة بحي الجمرك ، بالإضافة إلى ١٩٥ شتلة مثمرة وغير مثمرة بحي غرب، وزراعة ١٦٠ شتلة بحي العجمي، و٤٨ شتلة مثمرة بحي المنتزة ثان.