زراعة 2300 شجرة بأحياء الإسكندرية لزيادة المسطحات الخضراء

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة تسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء بجميع الأحياء، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة الأستاذ محمد الحلوانى، قامت من بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية “زراعة ١٠٠ مليون شجرة” بزراعة نحو ٢٣٠٠ ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية.

ومن جانبها تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة أعمال الزراعات بالتنسيق مع الجهات المعنية بأحياء الإسكندرية وذلك لرفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وأضافت مسعود؛ أنه خلال الأسبوع الـ 54 من المبادرة الرئاسية زراعة ١٠٠ مليون شجرة؛ تم زراعة ٥ آلاف شجرة مثمرة وغير مثمرة، مقسمة إلى زراعة ١٤٢٢ شتلة مثمرة نطاق مركز ومدينة برج العرب، بالإضافة زراعة ١٠٠٠ شتلة مثمرة بحي العامرية ثان، وزراعة ٦٣٥ شتلة مثمرة بحي غرب، وزراعة ٦٣٠ شتلة مثمرة بحي شرق، وزراعة ٥٧٣ شتلة مثمرة بحي منتزة أول.

كما تم زراعة ٣٨٥ شتلة مثمرة بحي بمعرفة الإدارة العامة للحدائق المركزية، وزراعة ٢٥٠ شتلة مثمرة بحي المنتزة ثان، وزراعه ٦٠ شتلة مثمرة بحي العجمى، وزراعة ٢٥ شتلة مثمرة بحى وسط.