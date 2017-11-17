زراعة 140 شجرة من شجيرات التفلة بغرب الإسكندرية

مها يونس قام حي غرب الإسكندرية من خلال إدارة الحدائق به، بأعمال زراعة 140 شجرة من شجيرات التفلة بنطاق الحي، حيث تم زراعة 100 من شجيرات التفلة بحديقة أمام شركة النقل الثقيل بطريق القباري السريع. جاء ذلك بالإضافة إلى زراعة 40 شجرة بالجزيرة الوسطى أمام الشركة الأهلية للغزل والنسيج بطريق القباري

مها يونس

قام حي غرب الإسكندرية من خلال إدارة الحدائق به، بأعمال زراعة 140 شجرة من شجيرات التفلة بنطاق الحي، حيث تم زراعة 100 من شجيرات التفلة بحديقة أمام شركة النقل الثقيل بطريق القباري السريع.





جاء ذلك بالإضافة إلى زراعة 40 شجرة بالجزيرة الوسطى أمام الشركة الأهلية للغزل والنسيج بطريق القباري االسريع، في إطار الاهتمام بالمظهر الجمالي والحرص على زيادة المساحات الخضراء.

كما شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، علي جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة من رؤساء الأحياء وإدارة تشجير وتجميل المدينة بتكثيف أعمالها خلال الفترة الحالية؛ لإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها عاصمة للجمال، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتجميل وتشجير الشوارع، وتقليم وتجميل الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء لتكون متنفسًا ترفيهيًّا يخدم مواطني المحافظة وزائريها.