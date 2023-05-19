زراعة 116541 شجرة بالإسكندرية منذ بداية تنفيذ مبادرة المليون

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران، بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

يأتي ذلك بشأن زيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية “زراعة ١٠٠ مليون شجرة”، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.

وأكد الشريف أنه قد تم زراعة ٢٨٠٣٩ شجرة مثمرة، و ١٩١٨٦ شجرة غير مثمرة، بإجمالى ٤٧٢٢٥ شجرة من الأشجار التى تم توريدها بواسطة وزارة الإنتاج الحربى ووزارة التنمية المحلية والبالغ عددها ٢٠٠٠٠٠ شجرة خلال الأسبوع الـ 39 منذ بداية المبادرة.

جاء ذلك بالإضافة إلى زراعة ٧٤٩٧ من الأشجار المثمرة وغير المثمرة والشجيرات، وزراعة ٧٣٩ نخلة بردتشارديا ، و زراعة ٥٠٤٠ متر نخيل بنطاق حى العجمى وحى وسط وحى المنتزة أول ، ليصل إجمالى ما تم زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة ١١٦٥٤١ شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء.

وتم التشديد على إدارة الحدائق العامة للتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

وأشار الشريف، إلى أنه تم زراعة ٢٠٢٠ من الأشجار المثمرة داخل المدارس والكنائس بنطاق حي وسط، فضلا عن زراعة ٢٠٠٧ من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بنطاق حى المنتزة ثان ، وزراعة ١٥٦٠ شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى العجمى ، بالإضافة إلى زراعة ١٠٢٢ شجرة مثمرة بنطاق حى المنتزة أول ، وزراعة ٦٠٠ شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى العامرية ثان، وزراعة ٢٨٨ شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى غرب.