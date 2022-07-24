زراعة 107 الف فدان قطن بكفر الشيخ

أكد وزارة الزراعة أن كفر الشيخ تزرع صنفين من القطن هما سوبر جيزه 94 واكسترا جيزه 96 وأن المساحة المزروعة بلغت 107 الف فدان وأن مركزي فوه ومطوبس التي تزرعان الصنف إكسترا جيزه 96 كأفضل الأصناف المصرية وعلى مساحه 7500فدان تقريبا والتي ينتمي الي طبقه أصناف فائقة الطول.

و قالت الوزارة فى بيان لها أن هذا الصنف يعتبر أعلى أصناف القطن سعرا اثناء تطبيق منظومه التسويق العام الماضي بنظام المزايده.

وكانت وزارة الزراعة قد شكلت لجنة تضم الدكتور عادل عبدالعظيم والدكتور ناجح غريبه مدير مديرية الزراعة بكفر الشيخ و الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن وممثلي ادارة المركزية التقاوي وعدد من المسؤلين بالمحافظة بالمرور على محصول القطن .

وقامت اللجنة بمتابعه عمليات نقاوه الغريبه والاطمئنان على حاله القطن في محافظه كفر الشيخ التي تزرع الصنفين سوبر جيزه 94 واكسترا جيزه 96 ووصلت مساحه محافظه كفرالشيخ الي 107 الف فدان

واطمئنت على الصنف إكسترا جيزه 96 من حيث النقاوه الوراثيه والتجانس التام ، و الحاله الجيده المحصول والذي يبشر بمحصول مرتفع هذا العام,.

كما أكدت اللجنه على ضروره استمرار عمليات نقاوه الغريبه بالاضافه للأهميه عقد ندوات ارشاديه خاصة خلال الفتره القادمه لتوعيه المزارعين بالتوصيات الفنيه ال لازمه لضمان محصول مرتفع هذا