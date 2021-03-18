«زراعة مطروح»: تنفيذ 73 حقلا إرشاديا على مساحة 226 فدانا

تم تنفيذ تجارب بحثية لحوالي أكثر من (٥٠٠) صنف شعير

تابع اللـواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود تطوير تنمية الثروة الزراعية بالمحافظة مع تنفيذ عدد من الحقول الإرشادية الجديدة لأصناف زراعية خاصة من القمح والشعير بما يلائم طبيعة التربة ومناخ مطروح مع العمل على زيادة الإنتاجية.

وأكد المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة أنه تم تنفيذ عدد (٧٣) حقل إرشادى على مستوى جميع مراكز المحافظة على مساحة تبلغ (٢٢٦) فدانا.. وكذالك تم تنفيذ تجارب بحثية لحوالى أكثر من (٥٠٠) صنف شعير فى إطار التعاون البناء والمستمر بين مركز البحوث الزراعية ممثلاً فى “قسم بحوث الشعير” ومديرية الزراعه بمطروح ممثله فى “إدارة الارشاد بالمديرية” والاشتراك مع مهندسى الإرشاد بالادارات الزراعية.

وتم المرور مع عدد المهندسين المختصين وأخصائيين إرشاد بالمديرية على تجارب الشعير حيث تلاحظ نتائج مبشرة فى إطار انتخاب أصناف جيدة للوصول لأعلى إنتاجية مما يساعد على رفع دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.

كما استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس جمال دعبس مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري الجديد بالمحافظة بحضور المهندس محمود الامير مدير مركز التنمية المستدامة المهندس حسين السنينى مدير ادارة تنمية القرية بالمحافظة ، حيث تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة عددا من الملفات والموضوعات الخاصة بمشروعات الري بالمحافظة.