سيـــاســة

زراعة مجلس الشيوخ: توجيهات السيسي بشأن الصادرات والواردات تضع مصر على خريطة التجارة الدولية

وتعزز من مكانة المنتج المحلي وجودته
ياسمين فواز 4:59 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 4:59 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة في مجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، وعدم السماح بدخول أي بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022، يؤكد عزم القيادة السياسية وسعيها بكل السبل إلى وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة بتحقيق إنجازات متوالية على كافة الأصعدة والمجالات ومنها ملف إحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة لتضييق الفجوة بين الصادرات والواردات.


وأضاف أمين سر لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمنتج المحلي وجودته حتى يكون قادرًا علي المنافسة محليًا ودوليًا وكذلك الحال بالنسبة للمصنعين المحليين من خلال المبادرات المتعددة بأسعار فائدة مخفضة والتى طرحها البنك المركزى، سواء فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو دعم المصانع المتعثرة أو تحفيز وتشجيع المنتجين على إنتاج السلع التي تحل محل الواردات أو التي تصدر جزءًا أو كل إنتاجها إلي الخارج عبر الحصول على تمويل أقل تكلفة مقارنة بنظرائها.

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وأوضح أمين سر لجنة الري والزراعة في مجلس الشيوخ أن قرار منع استيراد السلع من الخارج دون مطابقة للمواصفات والاشتراطات الأوروبية والعالمية وفق توجيهات القيادة السياسية سينعكس إيجابا على حماية الصناعة الوطنية من البضائع المغشوشة والرديئة والتي تضر أيضاً بصحة المستهلكين من جهة أخرى، مما سيحدث انتعاش للصناعة الوطنية وتزيد قدرتها على تطوير نفسها وخلق فرص عمل جديدة باعتبار أن الصناعة عصب التنمية الاقتصادية المستدامة.

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وأشار «أبوالفتوح»، إلى أن المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات القياسية تعمل علي إغراق السوق وتهدد الصناعة الوطنية بل وتهدد أيضا حياة المستهلكين نظرا لرداءة جودتها وتصنيعها من خامات تضر بصحة الإنسان أو أن هناك صعوبة مستقبلا في إعادة تدويرها أو في التخلص منها أو من نفاياتها كما أنها تمثل عبئاً كبيرًا علي ميزان المدفوعات وتسهم فى تسرب العملة الصعبة من الداخل للخارج.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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