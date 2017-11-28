زراعة عباد الشمس لتوفير احتياجات مصانع برج العرب

المال – خاصبدأت مديرية الزراعة بالإسكندرية، إدخال محصول جديد إلى المحاصيل التى تزرع بالمحافظة، هو عباد الشمس، لتوفير احتياجات عدد من مصانع الزيوت الجديدة بها.قال مصطفى البخشوان، مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، إن إجمالى المساحة المزروعة من المحصول، الذى يزرع للمرة الأولى هذا العام لن تقل

المال – خاص

بدأت مديرية الزراعة بالإسكندرية، إدخال محصول جديد إلى المحاصيل التى تزرع بالمحافظة، هو عباد الشمس، لتوفير احتياجات عدد من مصانع الزيوت الجديدة بها.

قال مصطفى البخشوان، مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، إن إجمالى المساحة المزروعة من المحصول، الذى يزرع للمرة الأولى هذا العام لن تقل عن 3 آلاف فدان.

أضاف البخشوان، لـ «المال»، أنه من المتوقع أن تزيد تلك المساحات المزروعة بالمحصول الجديد العام المقبل عن المساحات المزروعة هذا العام.

كشف وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، عن أن التوجه لزراعة زهرة زيت عباد الشمس يأتى بعد إنشاء مصنع لإنتاج الزيوت النباتية فى منطقة برج العرب.

أشار البخشوان إلى أن المصنع الجديد يبرم تعاقدات مع المزارعين مباشرة، للحصول على محصولهم من زهرة زيت دوار الشمس، ويوفر التقاوى اللازمة لهم.

تجدر الإشارة إلى أن معظم المساحات والأراضى الزراعية بمحافظة الإسكندرية تتركز حالياً فى نطاق غرب المحافظة، بمناطق بنجر السكر، وبرج العرب، وجزء منها فى نطاق شرق الإسكندرية فى منطقة أبيس.