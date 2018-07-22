زراعة شمال سيناء: ننتظر حصاد محصول الزيتون فى أغسطس المقبل

محمد مجدىقال الدكتور عاطف عبيد مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى بمحافظة شمال سيناء، إن محصول الزيتون الذى تمت زراعته فى كل من رفح والعريش والشيخ زويد ووسط سيناء سيتم حصاده فى شهر أغسطس المقبل.وأكد عبيد فى تصريحات خاصة لـ"المال، أنه سيتم تحديد الكميات التى سيتم جمعها من الزيتون وذلك بعد تجري



محمد مجدى

قال الدكتور عاطف عبيد مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى بمحافظة شمال سيناء، إن محصول الزيتون الذى تمت زراعته فى كل من رفح والعريش والشيخ زويد ووسط سيناء سيتم حصاده فى شهر أغسطس المقبل.

وأكد عبيد فى تصريحات خاصة لـ”المال، أنه سيتم تحديد الكميات التى سيتم جمعها من الزيتون وذلك بعد تجريف اغلب الأراضى الزراعية فى مدينتى رفح والشيخ زويد، بالإضافة إلى مدينة العريش مع الإبقاء على ما يقرب من 10% منها.

كان عبيد قال فى تصريحات لـ”المال” إنه تم فقدان 80% من الأراضى الزراعية، وذلك بعد تجريفها والتى تصل إلى ما يقرب من 25 ألف فدان مزروعة بالزيتون، موضحا أن الـ 5 آلاف فدان المتبقية فى العريش مازالت قائمة.

وأكد أنه سيتم تعويض أصحاب الأراضى التى تم تجريفها فى رفح والشيخ زويد العريش بأخرى فى مدينة بئر العبد.

وأشار إلى أنه تم تحديد 10 آلاف فدان فى بئر العبد سيتم عمل زيارة ميدانية إليها فى شهر سبتمبر المقبل لتحديد مساحتها وتعويض المتضررين.