زراعة شمال سيناء: فقدان 80% من محصول الزيتون بسبب التجريف

- تجريف الأراضي الزراعية في رفح والشيخ زويدكتب محمد مجدي:أكد الدكتور عاطف عبيد، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة شمال سيناء، أنه تم تجريف جميع الأراضي الزراعية في مدينتي رفح والشيخ زويد، بالإضافة إلى مدينة العريش مع الإبقاء على ما يقرب من 10% منها.وقال عبيد في تصريحات خاصة لـ"المال

– تجريف الأراضي الزراعية في رفح والشيخ زويد

كتب محمد مجدي:



أكد الدكتور عاطف عبيد، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة شمال سيناء، أنه تم تجريف جميع الأراضي الزراعية في مدينتي رفح والشيخ زويد، بالإضافة إلى مدينة العريش مع الإبقاء على ما يقرب من 10% منها.

وقال عبيد في تصريحات خاصة لـ”المال” أن محصول الزيتون العام الحالي تم فقدان 80% منه، وذلك بعد تجريف الأراضي الزراعية والتي تصل إلى ما يقرب من 25 ألف فدان مزروعة بالزيتون، موضحا أن 5 آلاف فدان المتبقية في العريش مازالت قائمة.

وأضاف عبيد أنه سيتم تعويض أصحاب الأراضي الزراعية التي تم تجريفها في رفح والشيخ زويد العريش بأراض أخرى في مدينة بئر العبد.

وأشار إلى أنه تم تحديد 20 ألف فدان في بئر العبد سيتم عمل زيارة ميدانية إليها منتصف الشهر الحالي لتحديد مساحتها وتعويض المتضررين.