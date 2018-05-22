زراعة بورسعيد توفر التقاوى لمزارعى الأرز

أمانى العزازى أعلنت الإدارة الزراعية بمنطقة سهل الطينة شرق محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تم توفير تقاوي الأرز لمنطقة سهل الطينة بشرق المحافظة. وأشارت الإدارة الزراعية إلى أن شيكارة الأرز جيزة بسعر…

أمانى العزازى

أعلنت الإدارة الزراعية بمنطقة سهل الطينة شرق محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تم توفير تقاوي الأرز لمنطقة سهل الطينة بشرق المحافظة.

وأشارت الإدارة الزراعية إلى أن شيكارة الأرز جيزة بسعر 178 سعرا، والشيكارة وزن 30 كيلو جراما بسعر 240 جنيها.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أعلن أنه لن يتم السماح مطلقًا بالاستزراع السمكي بالمنطقة، خاصة أنه تم منح أصحاب المزارع السمكية المخالفة عدة إنذارات، ومنحهم أكثر من مهلة منذ أكثر من عام ونصف، وتشجيع كل من يقوم بتحويل المزارع السمكية إلى نباتية بزراعة الأرز مع وضع جدول زمني لتحويل الأراضي لزراعة المحاصيل المختلفة فور انتهاء الدورة الأولى للأرز خاصة، فضلا عن توفير مقنن مائي لذلك الغرض.