زراعة النواب: قانون الرى يوليو المقبل.. وحسم الجدل بشأن تأثيره السلبى على الثروة السمكية

المال ـ خاصحسمت هيئة علوم البحار الجدل داخل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بشأن بند فى المادة 93 من مشروع قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة بإقرار ماورد فى نص المشروع فى مواجهة مخاوف النواب من تأثيره سلباً على الثروة السمكية، والذى يحظر إقامة المزارع، وأقفاص التربية السمكية فى مجرى ا

المال ـ خاص

حسمت هيئة علوم البحار الجدل داخل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بشأن بند فى المادة 93 من مشروع قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة بإقرار ماورد فى نص المشروع فى مواجهة مخاوف النواب من تأثيره سلباً على الثروة السمكية، والذى يحظر إقامة المزارع، وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعية، حتى 5 كلم، خلف قناطر أدفينا وسد هويس دمياط، والرياحات والترع العامة، والبحيرات العذبة، ما آثار مخاوف لدى النواب من تأثير ذلك سلباً على إنتاج الأسماك.

يهدف مشروع القانون إلى حماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها.

ألزم القانون الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى، ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، وكفالة حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل .

وفقا للنائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فإن هيئة علوم البحار أصرت على الإبقاء على مسافة 5 كلم، خلف قناطر أدفينا، وسد هويس، ودمياط، والرياحات والترع العامة، والبحيرات العذبة، التى نص عليها مشروع القانون، مؤكدًا خلال اجتماعها مع اللجنة، على أن المسافة السابقة مناسبة، ولن تؤثر سلبا على الثروة السمكية، كما يظن الأعضاء داخل اللجنة.

أشار وكيل لجنة الزراعة فى تصريح لـ«المال»، إلى أن اللجنة انتهت من %70 من مواد مشروع القانون خلال اجتماعها مساء الإثنين، تمهيدا لإدراجه بجلسة عامة قبل الإجازة البرلمانية يوليوالمقبل.

وافقت اللجنة فى اجتماعها على المادة 103 من مشروع قانون الموارد المائية والرى، التى تنص على: «يحظر القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول، ومنشآت الحماية إلا فى حالة الضرورة، التى تقرها الوزارة وبعد الحصول على ترخيص منها وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية».

كما وافقت على نص المادة 104 من مشروع القانون، الذى ينص علي: «تلتزم الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية، أوأى منشآت أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها، اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية».

كما وافقت على المادة 105 من مشروع القانون نفسه، التى تنص على أنه: «لا يجوز لأى فرد أوجهة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية أوأى شخصية اعتبارية أو طبيعية، إقامة أى منشآت أوأعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول، أوتحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة، وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية».