«زراعة النواب» توصي بخطة محددة من وزارة الري لمكافحة ورد النيل

طالبت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة هشام الحصري، وزارة الري بخطة محددة لمكافحة ورد النيل، مع تأجيل مناقشة الطلب لاجتماع آخر

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين عصام محمد ياسين، وسيد نصر، بشأن عدم تفعيل دور وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، في مكافحة ورد النيل بالتنسيق مع دول حوض النيل بالتخلص منه للحد من اهدار المياه.

وأكد النائب عصام ياسين، عضو مجلس النواب أن انتشار ورد النيل له أضرار عديدة منها احتواء هذا الورد علي ثعابين وبعض الملوثات، داعيا إلي قيام وزارتي الزراعة والري القيام بدروهما من أجل إزالة ورد النيل.

وأشار إلى أن ورد النيل له أضرار عديدة منها استهلاك مياه النيل، مشددا على أهمية إزالة ورد النيل.

وعقب الدكتور عصام خليفة مدير هيئة الصرف بوزارة الري، قائلا إن ورد النيل يعوق المجاري المائية، وأن هناك ميزانية للإنفاق علي إزالة ورد النيل تقدر بـ500 مليون جنيه سنويا.

وأوضح أن ورد النيل جاء لمصر أيام محمد علي، كنوع من الزينة لكن تبين أن له اضرارًا كثيرة فضلا عن أنه يتزايد سريعا.

وأشار إلى وجود بعض الإيجابيات في ورد النيل منها إزالة بعض الملوثات، مؤكدا أنه رغم هذه الإيجابيات إلا أن الحكومة تعمل على إزالة ورد النيل، مشيرا إلى أن محاربة ورد النيل ليست سهلة نظرا لانتشاره بشكل سريع.

وأشار إلى أن هناك فكر جديد للاستفادة من ورد النيل، كاشفا عن أن مراكز البحوث نجحت في استخراج الغاز من ورد النيل لكن العائد الاقتصادي غير كافي.

وأشار إلى أن هناك أبحاث أيضا لاستخراج نوعا من أنواع الخشب الخفيف من رود النيل ولا زالت التجارب قائمة، كما أيضا هناك أبحاث لاستخدامه كعلف للحيوانات.

وتساءل “الحصري” عن الخطوات التي تم استخدامها من قبل وزارة الري والزراعة لإزالة ورد النيل، مشيدا بالأبحاث التي كشف عنها مسئول وزارة الري لاستخراج الغاز من ورد النيل.