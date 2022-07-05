زراعة النواب توصي بإدراج مقر معهد بحوث صحة الحيوان بالدقهلية في الموازنة الحالية

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بشأن المطالبة بإنشاء مقر جديد لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، نظرا لصدور قرار إزالة للمبنى القائم حالياً لخطورته على العاملين به.

وأكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، حاجة معهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة لإنشاء مبنى جديد في ظل تقادم المبنى الحالي الذى لا يفى بمتطلبات العمل في ظل وجود ثروة حيوانية وداجنة كبيرة بمحافظة الدقهلية ، خاصة في ظل توافر أراضى تابعة لوزارة الزراعة بالمحافظة التي تضم نشاطا كبيرًا للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأضاف الحصرى، سبق وتم تشكيل لجنة من ممثلين عن معهد بحوث الحيوان والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية لمعاينة الأرض وبيان مدى ملائمتها لإنشاء المبنى بناءأ على توصية اللجنة بالإجتماع السابق.

وعقب الدكتور مدير معهد بحوث صحة الحيوان موضحاً ان محافظة الدقهلية تمتلك قدراً كبيراً من مزارع الثروة السمكية الأمر الذى يتطلب توفير الخدمات البيطرية واللوجيستية السريعة،وأنه تم تطوير وتأهيل 80% من معامل صحة الحيوان على مستوى الجمهورية وتزويدها بأحدث الأجهزة العلمية والتشخيصية بالمجهود الذاتي لتصدى لامراض الوبائية سواء الوافدة والمتوطنة،كما تم موافقة مديرية الطب البيطرى بالدقهلية على تخصيص الأرض لبناء معمل جديد خاصة انه يكمل عمل المديرية وتم البدء في إجراءات التراخيص من الإدارة الهندسية بالمعهد من ثم نطالب بادراجة في موازنة العام المالى الحالى.

وأضاف، يتم التواصل مع عدد منظمات المجتمع المدنى مثل اتحاد منتجى الدواجن لدعم تمويل انشاء المعمل.

وانتهى رأى اللجنة إلى التوصية بإدراج مخصصات مالية بموازنة العام المالى الحالي لتنفيذ مشروع بناء مبنى جديد لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة في ظل امتلاك المحافظة لثروة حيوانية وداجنة كبيرة.