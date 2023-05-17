«زراعة النواب» توافق على موازنة الطب البيطري للعام المالي الجديد

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 فيما يخص مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، علي أن تعد مذكرة بشأن توصياتها لرفعها للجنة الخطة والموازنة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرى وممثلي مديريات الطب البيطرى بالمحافظات.

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال الاجتماع، أهمية دور مديريات الطب البيطرى في الحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها في هذه الفترة الهامة التى يواجه فيها العالم تحديات تحقيق الأمن الغذائي.

وشهد الاجتماع استعراض ممثلي مديريات الطب البيطري، أبرز التحديات التى تواجهم ومطالبهم في الموازنة الجديدة.

وجاء من تلك التحديات، تعدد جهات الولاية على تشغيل وإدارة المجازر منها وزارات (التنمية المحلية – النقل – هيئة الخدمات البيطرية)، بمعنى أن الطب البيطري مسئول عن سلامة اللحوم وليس إدارة المجازر.

وطالبوا بإعادة النظر فى اعتمادات بعض البنود المالية للمديريات الطب البيطري (الوقود – التراخيص) الباب ثاني.

كما أشار ممثلي المديريات، إلي نقص عدد الأطباء البيطريين وتباعد المسافات بين الوحدات البيطرين مما يؤثر على أداء دورها في تقديم الخدمات البيطرية، وعدم تطبيق البند 4/48 على الأطباء البيطرين العاملين بمديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية وحصر تطبيقه على الأطباء البيطريين العاملين بمديريات الشئون الصحية رغم تعرضهم لنفس الاخطار الوبائية وضرورة اعادة النظر فى الهياكل التنظيمية.

كما أشاروا إلي عدم إصدار بطاقات التوصيف لتولى القيادة فى بعض المديريات الطب البيطري من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.

وطالبوا، بإعادة النظر فى استغلال بند الاستعانة الباب الرابع للاستعانة بالأطباء البيطريين والعمال الفنيين والسائقين.

وأشاروا إلى ظهور أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم.

وأكدوا الحاجة للتعاقد مع شركات متخصصة لإدارة أعمال المجازر الحديثة سواء الآلية أو النصف آلية.