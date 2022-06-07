«زراعة النواب» تناقش أزمة الترسيب بميناء الصيد في محافظة البحيرة

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصرى، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بشأن عدم التزام المحافظة بتنفيذ توصية اللجنة بشراء كراكة لمعالجة أخطاء الترسيب في مشروع مرسى الصيادين (جونة التراكي).

واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، موضحًا بأنه سبق وتقدَّم بالطلب بشأن إيجاد حلول لأخطاء الترسيب التي حدثت في مشروع مرسى الصيادين بالبحر الأبيض المتوسط، والذى بلغت تكلفته أكثر من أربعين مليون جنيه، وتم اكتشاف عيوب فنية به بعد الانتهاء من المشروع.

وقال زين الدين، خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: تم التوصل إلى أن الحل لعلاج العيوب التي تم اكتشافها بشأن الترسيب، هو شراء كراكة للقيام بالتكريك بميناء الصيد بالبحر الأبيض المتوسط،

وتم الاتفاق على شرائها من موازنة محافظة البحيرة، وكان لدينا أمل تنفيذ ذلك الاتفاق خلال الشهور الماضية من موازنة العام الحالي للمحافظة، إلا أنه تم إدراجها في الخطة الجديدة.

وطالب زين الدين بسرعة الانتهاء من خطوات شراء الكراكة، لتشغيل الميناء، ولا سيما أن الميناء يخدم نحو 5 آلاف من الصيادين.

من جانبه عقّب هشام عابدين، رئيس مجلس مدينة ادكو، بأنه بالفعل كان هناك اتفاق على شراء الكراكة، من موازنة المحافظة، إلا أنه لم تتمكن المحافظة من ذلك في الخطة الحالية.

وأعلن أنه سيتم شراؤها من الخطة الاستثمارية الجديدة، مضيفًا أنه تم بالفعل إخطار الشركة المنفذة، وسيتم إنهاء إجراءات التكريك خلال 15 يومًا.

كما ناقشت اللجنة أيضا، خلال اجتماعها، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب على أحمد على، بشأن منع وزارة الموارد المائية والري أصحاب المنازل المقامة على أراضي منافع الري بقرية المفتي الكبرى مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ من قيامهم بإحلالها وتجديدها.

كما ناقشت طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمد الصمودى، ود. هدي الطنباري، بشأن استعراض خطة الدولة نحو تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر،

وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب السيد المنوفي، بشأن إدراج الترع الواقعة بقرى شرق النيل التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري لتأهيل المجاري المائية، ومعاناة أهالي قرى مركز نجع حمادي بمحافظة قنا من انخفاض منسوب المياه في الترع مما يهدد أراضيهم بالبوار.