«زراعة النواب» تطالب باستغلال أصول الري وخطة للانتهاء من مشروعات التغطيات

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن التحديات الحالية التي تمر بها البلاد بسبب الأزمات العالمية مثل أزمة كورونا وأزمة التضخم الاقتصادي، لها تأثير على جميع قطاعات الدولة من الناحية الاقتصادية، ورغم ذلك لدينا ثقة كبيرة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة للعبور بالبلاد من الأزمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعى قانونى بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023 فيما يخص وزارة الرى والموارد المائية.

وأكد الحصرى، أن تلك التحديات، تحتم علينا تعظيم الاستفادة من كل جنيه بالموازنة الجديدة وتوظيفه بشكل جيد، قائلا: “معندناش رفاهية انفاق الجنيه في مكان غير مناسب”.

كما أكد رئيس لجنة الزراعة، أهمية المشروع القومى تبطين الترع في الحفاظ على المياه ووصولها لنهايات الترع والقضاء على المشكلات التي كانت تواجه المزارعين في الماضى.

وشدد على أهمية استغلال الأصول المتاحة بوزارة الرى، مشيرا إلى ان لديها أماكن مميزة يمكن استغلالها، في انشاء مشروعات استثمارية تدر دخلا على الوزارة يحد من عجز الموازنة.

واقترح انشاء أو تأسيس شركة لاستغلال الأصول لدى وزارة الرى، لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول.

وانتقد النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تأخر الانتهاء من مشروعات وزارة الرى مثل تغطيات الترع والمجارى المائية، بسبب البدء في أكثر من مشروع في توقيت واحد، دون وضع خطة واضحة ومحددة للتنفيذ.

وقال البنا في كلمته بالإجتماع: لا أحد ينكر الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الرى سواء في مشروعات التغطية وتأهيل الترع وغيرها من القطاعات، ولكن قيام الوزارة بالبدء في أكثر من مشروع في ذات المنطقة في نفس التوقيت، يؤدى إلى تأخر الانتهاء من مختلف المشروعات، مستشهدا بمشروع التغطية الجارى تنفيذه على طريق “منيا القمح -التلين” والذى يعانى من التوقف حاليا بسبب كثرة المشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة.

وطالب عضو مجلس النواب، باعداد خطة محددة بتوقيتات زمنية لتنفيذ المشروعات ومواعيد الانتهاء منها، والزام المقاولين بتلك المواعيد.

وطالب النائب حسن عبد الوهاب، بالاستفادة من مناطق الشواطئ وحرم الرى وحماية الشواطئ من الانهيارات التي تتعرض لها.

وأكد النائب عامر الشوربجى، أهمية التوسع في زراعة القمح، متسائلا عن مدى جاهزية وزارة الرى لذلك التوسع.

وأكد النائب مجدى ملك، أهمية تطوير نظم الرى، وكذللك تنمية الموارد بوزارة الرى، من خلال أملاك الرى، قائلا: نحتاج رؤية جادة للتطوير لتنمية موارد الرى في المحافظات.

وآشار النائب السيد رحمو، إلى أهمية التوعية بشأن ظاهرة القاء القمامة في الترع، بالإضافة الى أهمية انشاء سلالم بالترع التي يتم تطويرها.