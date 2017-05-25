زراعة النواب تستفسر عن توريدات أسمدة أبوقير للوجه البحري والصعيد

اللجنة تستوضح عن حجم توريدات الموسم الشتوي للشركة من الأسمدة الصاوي أحمد طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال زيارة وفد اللجنة مصنع أبو قير للأسمدة من ممثلى المصنع، بتقديم بيان بالكميات التى تم توريدها خلال الموسم الشتوى الماضى لصالح وزارة الزراعة؛ لمعرفة مدى التزام ا

اللجنة تستوضح عن حجم توريدات الموسم الشتوي للشركة من الأسمدة

الصاوي أحمد



طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال زيارة وفد اللجنة مصنع أبو قير للأسمدة من ممثلى المصنع، بتقديم بيان بالكميات التى تم توريدها خلال الموسم الشتوى الماضى لصالح وزارة الزراعة؛ لمعرفة مدى التزام الشركة بتوريد الكميات المتفق عليها.





وشدد تمراز أيضًا على استيضاح ما تم توريده لمحافظات وجه بحرى ومحافظات الصعيد خلال الموسم الشتوي الماضي عما إذا كان هناك محاباة للمحافظات القريبة لتقليل التكلفة من عدمه.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى إلى أن اللجنة لم تأتِ، اليوم، لزيارة المصنع لتصيُّد الأخطاء ولكن لتبادل المنفعة ونقل صوت المزارعين، خاصة أن اللجنة نظّمت عددًا من الزيارات خلال الفترة الماضية هدفها جميعًا نقل صوت الفلاحين للمسئولين.

وتساءل تمراز عن دور المصنع فى استحداث نوع سماد جديد بديل للنترات الممنوع دخوله محافظة سيناء بسبب استخدامه فى التفجيرات؛ لتخفيف معاناة الفلاحين هناك بعدما أصبح قرار منع دخوله يهدد ببوار كمية كبيرة من الأراضى بسبب عدم توافر السماد المطلوب.