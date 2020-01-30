«زراعة النواب» تدرس خفض رسوم الصيد لأقل من 5 آلاف جنيه

مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة وتنمية البحيرات والثروة السمكية بما يعود بالنفع على البلاد والصيادين والمواطن.

تدرس لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب خفض رسوم ترخيص الصيد ضمن مشروع قانون «حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» المرسل من الحكومة لتصبح أقل من 5 آلاف جنيه لكل فدان تسدد مرة واحدة فقط بدلا من 10 آلاف، لضمان عدم المغالاة فى سعر الرخصة وانعكاس ذلك على محدودى الدخل.

وتنتظر اللجنة توافق الجهات التنفيذية المعنية بالقانون حول النقاط الخلافية به فى اجتماع الأسبوع المقبل والمقرر أن يحضره مستشار وزير العدل و ممثلون عن الصيادين واتحاد الأسماك ووكيل لجنة الزراعة والرى، قبل استكمالها مناقشة التشريع الجديد.

من جانبه، أكد النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على عدة مطالب من الجهات المعنية بالقانون أبرزها خفض قيمة رسوم الترخيص للفدان وتوفير ضمانات حقيقية لصغار الصيادين تمكنهم من الصيد والمنافسة مع الشركات الكبرى.

وأشار إلى أن اللجنة تدرس خفض الرسوم إلى 2-3 آلاف جنيه تسدد عند الترخيص لأول مرة، على أن يسدد 200-300 جنيه عند التجديد، موضحا أن ذلك من شأنه التخفيف عن الصيادين وضمان عدم تحميل المواطن تكلفة الرخصة من خلال رفع أسعار الأسماك المباعة فى السوق المحلية.

وأكد حرص اللجنة على خروج القانون بشكل متوافق يحقق الهدف المرجو منه، موضحا أنها ستبحث وضع اتحاد الأسماك ضمن تشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات السمكية بعد تحفظه على عدم وضعه فى النص الحكومى.

ولفت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة وتنمية البحيرات والثرة السمكية بما يعود بالنفع على البلاد والصيادين والمواطن.

يشار إلى أن «لجنة الزراعة» قررت الإثنين الماضى تشكيل لجنة تنسيقية بين الجهات المعنية بقانون «الثروة السمكية» للتوافق حول النقاط الخلافية فيه، وأبرزها قيمة الرسوم وضم اتحاد الأسماك ضمن تشكيل جهاز تنمية البحيرات.

ومن المقرر أن يحضر اجتماع اللجنة التنسيقية الثلاثاء المقبل ممثلون عن الصيادين واتحاد الأسماك ومستشار وزير العدل ووكيل لجنة الزراعة والرى دون حضور باقى النواب.