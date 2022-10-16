«زراعة النواب» تبحث أزمة الأعلاف مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة اليوم

أعلن النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب عن عقد اجتماع هام اليوم ، مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة وبعض المنتجين لإيجاد حلول واقعية لأزمة الأعلاف، وما ترتب عليها من مشكلات تعوق عمل مزارع الدواجن.

وأشار الحصري خلال الجلسة العامة بمجلس النواب إلى أهمية التعديلات المقدمة من الحكومة لمواجهة التعديات على الأرض الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية .



وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم ، إلى الدور الذي بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها جزء لا يتجز أ من أمن المواطن .

وقال: هى أحد مقومات الأمن الغذائى المصري ، والعالم بأثره يواجه فجوة فى الغذاء بين تداعيات الأزمة الروسية -الأوكرانية .



وتابع: الرئيس السيسي وعد المصريين أنه سيضيف ٤ ملايين فدان وهو ما حدث من خلال العديد من المشروعات التى تم ضخها الفترة الماضية ومن أبرزها مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة وشرق العوينات وإحياء مشروع توشكى وغيرها من المشروعات التى يحرص الرئيس على تحقيقها لتوفير الأمن الغذائي للمواطن .