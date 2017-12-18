اقتصاد وأسواق

زراعة القاهرة تستقبل خبراء الزراعة العضوية في شنغهاى بالصين

الصاوي أحمد:استقبل السيد السيد حامد محمد وكيل وزارة الزراعة بالقاهره بمقر مديرية زراعة القاهرة الوفد الصينى من خبراء مجال الزراعة العضوية بمقاطعة فنجكسين بشنغهاى.وتبادل الطرفان وجهات النظر فى تعظيم استغلال الظهير الصحراوى لمحافظه القاهرة فى الاستزراع النباتى خاصة الزراعات العضوية وزياده الرقعه ا
18 ديسمبر، 2017 18 ديسمبر، 2017

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الصاوي أحمد:

استقبل السيد السيد حامد محمد وكيل وزارة الزراعة بالقاهره بمقر مديرية زراعة القاهرة الوفد الصينى من خبراء مجال الزراعة العضوية بمقاطعة فنجكسين بشنغهاى.

وتبادل الطرفان وجهات النظر فى تعظيم استغلال الظهير الصحراوى لمحافظه القاهرة فى الاستزراع النباتى خاصة الزراعات العضوية وزياده الرقعه الزراعية.

كما ناقش الطرفان سبل استخدام تكنولوجيا الرى الحديثة، وأشاد الوفد الصينى بالمقترحات والخطوات  المقدمه من مديرية الزراعة خاصة المتعلقة  بنقل تجربة واشنطن  لزراعة الاسطح  بالقاهرة  تحت اشراف  محافظة القاهرة 

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