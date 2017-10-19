زراعة القاهرة تستعرض طريقة مبتكرة لتلقيح النخيل

عرض قسم الهندسة الزراعية في كلية الزراعة جامعة القاهرة، اليوم الخميس, مشروعا بحثيا قدمه الطالب أحمد محمود، وهو يستخدم الطائرة بدون طيار في تلقيح النخل في المساحات الكبيرة، ولقي المشروع استحسانا من الحضور، وفي أعضاء لجنة التحكيم التي تسلم جوائز لأفضل 8 مشروعات بحثية مقدمة من الطلبة .

جاء ذلك خلال يوم الأغذية العالمي في كلية الزراعة جامعة القاهرة، بحضور أعضاء من منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وكوادر بحثية وعلمية من الكلية ورجال الأعمال.

و أكد مقدم البحث الطالب أحمد محمود، أن تكلفة الطائرة 700 دولار وتصل مع التجهيزات الفنية الأخري لـ1300 دولار .

وأشار إلى أنه تم تطبيق التجربة في السعودية، وأثبتت أنها تقترب جدا من الطريقة اليدوية فى التلقيح ، فيما يخص انعقاد الثمار.