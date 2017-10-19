زراعة القاهرة تحتفل بيوم الأغذية العالمي لأول مرة

تحتفل كلية الزراعة جامعة القاهرة اليوم الخميس، بيوم الأغذية العالمي تحت شعار” فلنغير مستقبل الهجرة .. نستثمر في الأمن الغذائي ” بحضور الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” في مصر، والدكتور هاني الشيمي، عميد الكلية، والدكتور طارق أبو الدهب، وكيل جامعة القاهرة لشئون الطلاب، وذلك لأول مرة في الجامعات المصرية.

وقد دشن طلب كلية الزراعة هاشتاجا علي “فيس بوك” بعنوان ” يوم يجمعنا للتوعية” بأهمية يوم الأغذية العالمي ودوره في تحسين الأمن الغذائي.

وسيتم تنظيم الفاعلية من خلال “الفاو” ومؤسسة” فاو موديل” المهتمة بالفئات الشبابية والجامعات داخل المنظمة .

ويشهد الاحتفال كلمة افتتاحية من مسئولي ” الفاو” ومسابقة” fao ject ” للمشروع وتكريم أوائل الفائزين.

كما سيحضر الفاعلية عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة وحاضنات الأعمال.